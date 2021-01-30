"Монпелье" уступил "Лансу" в матче Лиги 1
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Ланс" обыграл "Монпелье".
"Монпелье" - "Ланс" 1:2
Голы: Дукуре, 7 - 0:1, Какута, 67 - 0:2, Ваи, 78 - 1:2
"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Педру Мендеш (Ваи, 64), Ристич, Шотар (Ле Таллек, 78), Самбия, Долли (Суке, 63), Ферри (Юн Ил Лок, 77), Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 87).
"Ланс": Лека, Фортеш, Мишлен, Медина, Айдара, Фофана (Каюзак, 89), Клосс (Баде, 81), Дукуре, Какута (Морисьо, 72), Сотока, Банза (Калимуэндо, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13