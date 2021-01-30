"Монпелье" уступил "Лансу" в матче Лиги 1

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"Монпелье" уступил "Лансу" в матче Лиги 1

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Ланс" обыграл "Монпелье".

"Монпелье" - "Ланс" 1:2

Голы: Дукуре, 7 - 0:1, Какута, 67 - 0:2, Ваи, 78 - 1:2

"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Педру Мендеш (Ваи, 64), Ристич, Шотар (Ле Таллек, 78), Самбия, Долли (Суке, 63), Ферри (Юн Ил Лок, 77), Лаборд, Мавидиди (Шкулетич, 87).

"Ланс": Лека, Фортеш, Мишлен, Медина, Айдара, Фофана (Каюзак, 89), Клосс (Баде, 81), Дукуре, Какута (Морисьо, 72), Сотока, Банза (Калимуэндо, 72).   

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