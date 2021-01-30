"Фиорентина" надеется, что Кокорин будет готов к матчу с "Интером"
Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе.
Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", тренерский штаб "фиалок" рассчитывает, что Кокорин будет готов к игре против "Интера", которая пройдет 5 февраля.
Напомним, что "Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро.
Ранее "Фиорентина" без Кокорина упустила победу над "Торино" (1:1).
Читайте также: "Сочи" пытался вернуть Кокорина до его перехода в "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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|Болонья
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