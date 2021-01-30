Матч между "Марселем" и "Ренном" перенесен из-за атаки фанатов на базу хозяев
Нападение фанатов "Марселя" на клубную базу привело к отмене матча против "Ренна".
Официальный сайт Лиги 1 сообщил, что о дате проведения игры будет объявлено позже.
Ранее сообщалось, что фанаты "Марселя", требующие отставки президента клуба, забросали вход в тренировочный центр файерами из-за чего возник пожар.
Отметим, что за последние 9 игр "Марсель" одержал всего одну победу. Кроме того, у клуба серия поражений из четырех матчей кряду.
Читайте также: Фанаты "Марселя" устроили пожар возле клубной базы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13