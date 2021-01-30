Матч между "Марселем" и "Ренном" перенесен из-за атаки фанатов на базу хозяев

Нападение фанатов "Марселя" на клубную базу привело к отмене матча против "Ренна".

Официальный сайт Лиги 1 сообщил, что о дате проведения игры будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что фанаты "Марселя", требующие отставки президента клуба, забросали вход в тренировочный центр файерами из-за чего возник пожар.

Отметим, что за последние 9 игр "Марсель" одержал всего одну победу. Кроме того, у клуба серия поражений из четырех матчей кряду.

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