"Саутгемптон" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ

В рамках 21-го тура АПЛ "Астон Вилла" оказалась сильнее "Саутгемптона".

Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на восьмое место. "Саугемптон" идет 11-м.

"Саутгемптон" - "Астон Вилла" 0:1

Гол: Баркли, 41 - 0:1

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Бертран, Стивенс, Редмонд, Ромеу (Янкевиц, 89), Уорд-Проуз, Армстронг, Диалло (Дженепо, 59), Уолкотт (Адамс, 65), Ингз.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Макгинн, Грилиш, Дуглас Луис, Баркли (Накамба, 90), Траоре, Уоткинс.

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