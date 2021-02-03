Роналду - лучший игрок десятилетия в Европе по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших игроков десятилетия в Европе.

Первое место занял форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. В топ-3 также вошли защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос, и вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер.

Роналду с 2009 по 2018 год выступал за "Реал", после чего перебрался в "Ювентус". На его счету четыре победы в Лиге Чемпионов. В составе сборной он становился чемпионом Европы и победителем Лиги Наций.

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