"Реал" задумался о продаже Винисиуса

Теги реал мадридвинисиус жуниор

"Реал" задумался о продаже Винисиуса

"Реал" может продать вингера Винисиуса Жуниора ближайшим летом.

Как сообщает AS, в мадридском клубе не удовлетворены игрой 20-летнего бразильца в текущем сезоне. Поэтому руководство готово рассмотреть вопрос о продаже игрока с целью разгрузки зарплатной ведомости.

"Реал" приобрел Винисиуса в 2018 году за 45 миллионов евро. Его соглашение с клубом действует до лета 2025 года.

В составе "Реала" игрок провел 94 матча, забил 10 голов и отдал 15 ассистов.

Читайте также: "Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - лучший игрок десятилетия в Европе по версии IFFHS

Роналду - лучший игрок десятилетия в Европе по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов