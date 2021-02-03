"Реал" задумался о продаже Винисиуса

"Реал" может продать вингера Винисиуса Жуниора ближайшим летом.

Как сообщает AS, в мадридском клубе не удовлетворены игрой 20-летнего бразильца в текущем сезоне. Поэтому руководство готово рассмотреть вопрос о продаже игрока с целью разгрузки зарплатной ведомости.

"Реал" приобрел Винисиуса в 2018 году за 45 миллионов евро. Его соглашение с клубом действует до лета 2025 года.

В составе "Реала" игрок провел 94 матча, забил 10 голов и отдал 15 ассистов.

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