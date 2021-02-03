Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Интером" в Кубке Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Интером" (2:1) в первой игре 1/2 финала Кубка Италии.

Отметим, что именно португалец забил оба гола в составе туринского клуба.

"Отличная командная победа! Мы нуждаемся в таком боевом духе", - написал Роналду в инстаграме.

Ответная игра в Турине состоится 9 февраля.

Читайте также: "Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. | http://soccernews.ru