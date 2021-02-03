Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Интером" в Кубке Италии

Теги криштиану роналдуювентусинтер милан

Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Интером" в Кубке Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Интером" (2:1) в первой игре 1/2 финала Кубка Италии.

Отметим, что именно португалец забил оба гола в составе туринского клуба.

"Отличная командная победа! Мы нуждаемся в таком боевом духе", - написал Роналду в инстаграме.

Ответная игра в Турине состоится 9 февраля.

Читайте также: "Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"

Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов