Максименко составил топ-5 вратарей мира

Голкипер "Спартака" Александр Максименко составил свой топ-5 вратарей мира на данный момент.

"Перенимаю ли я что-то у других вратарей? Да, я в основном ради этого и смотрю европейские чемпионаты. Мне интересна манера игры, могу что-то подсмотреть для себя. Если назвать топ-5, то это Облак, Нойер, Алиссон, тер Штеген… А, еще слежу за Соммером! В последнее время часто попадаю на игры "Боруссии", хотя Соммера приметил гораздо раньше, он мне реально давно нравится", - приводит слова Максименко Sport24.

В этом сезоне Максименко провел 20 матчей, в которых пропустил 21 гол.

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