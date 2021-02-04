"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, правительство Германии запретило въезд в страну граждан из районов, где зафиксированы случае мутировавшего штамма. Данный запрет будет действовать до 17 февраля и для спортсменов не будет особых распоряжений.

УЕФА рассматривает вариант с проведением первой игры в Англии, а также перенос матча на нейтральное поле.

Напомним, что первая игра между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" должен пройти 16 февраля.

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