"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии
"РБ Лейпциг" не сможет принять "Ливерпуль" в Германии в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Sky Sports, правительство Германии запретило въезд в страну граждан из районов, где зафиксированы случае мутировавшего штамма. Данный запрет будет действовать до 17 февраля и для спортсменов не будет особых распоряжений.
УЕФА рассматривает вариант с проведением первой игры в Англии, а также перенос матча на нейтральное поле.
Напомним, что первая игра между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" должен пройти 16 февраля.
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