Тухель хочет переманить Упамекано в "Челси"

Защитник "РБ Лейпцига" Дайот Упамекано может продолжить карьеру в "Челси".

По сведениям Kicker, в услугах 22-летнего француза лично заинтересован наставник "аристократов" Томас Тухель. Напомним, что летом игрока можно будет выкупить за 43 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на Упамекано также претендуют "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В этом сезоне на счету Упамекано один забитый гол в 25 матчах.

Читайте также: Агентов Упамекано заметили в офисе "Баварии". | http://soccernews.ru