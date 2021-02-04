Сольдадо оскорбил Кумана, когда тренер праздновал победу над "Гранадой"

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Сольдадо оскорбил Кумана, когда тренер праздновал победу над "Гранадой"

Нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо остался недоволен поведением наставника "Барселоны" Рональда Кумана во время игры 1/4 финала Кубка Испании.

По сведениям Marca, футболист оскорбил тренера, когда тот праздновал два решающих гола в матче.

"Он идиот, он идиот. Ты клоун, тебе не хватает скромности", - сказал Сольдадо.

Напомним, что основное время завершилось со счетом 2:2. В итоге матч завершился победой каталонцев 3:5.

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