Сольдадо оскорбил Кумана, когда тренер праздновал победу над "Гранадой"
Нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо остался недоволен поведением наставника "Барселоны" Рональда Кумана во время игры 1/4 финала Кубка Испании.
По сведениям Marca, футболист оскорбил тренера, когда тот праздновал два решающих гола в матче.
"Он идиот, он идиот. Ты клоун, тебе не хватает скромности", - сказал Сольдадо.
Напомним, что основное время завершилось со счетом 2:2. В итоге матч завершился победой каталонцев 3:5.
Читайте также: "Барселона" установила клубный рекорд в матче с "Гранадой". | http://soccernews.ru
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