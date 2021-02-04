Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Игало перебрался в Саудовскую Аравию

Теги аль-шабабодион игаломанчестер юнайтедшанхай шенхуа

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Игало перебрался в Саудовскую Аравию

Нападающий "Шанхай Шенхуа" Одион Игало стал игроком "Аль-Шабаба".

Сообщается, что с 31-летним нигерийцем подписан контракт до лета 2023 года. Стоимость сделки не уточняется.

Напомним, что ранее Игало выступал за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. В составе "МЮ" он провел 23 игры, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

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