Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Игало перебрался в Саудовскую Аравию
Нападающий "Шанхай Шенхуа" Одион Игало стал игроком "Аль-Шабаба".
Сообщается, что с 31-летним нигерийцем подписан контракт до лета 2023 года. Стоимость сделки не уточняется.
Напомним, что ранее Игало выступал за "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. В составе "МЮ" он провел 23 игры, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.
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