Неймар не участвовал в тренировке из-за проблем с желудком. Вчера у бразильца был день рождения

Форвард ПСЖ Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

Как сообщает сайт клуба, причиной пропуска занятия является гастроэнтерит. Отметим, что в пятницу, 5 февраля, бразилец праздновал 29-летие.

В воскресенье, 7 февраля, ПСЖ ожидает выездной поединок против "Марселя".

В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 5 результативных передач в 16 играх.

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