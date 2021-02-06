"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0

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"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" не смогла удержать победу над "Торино", а "Сассуоло" уступил "Специи".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 58-й минуте, но результативными действиями не отличился.

"Аталанта" - "Торино" 3:3

Голы: Иличич, 14 - 1:0, Гозенс, 19 - 2:0, Муриэль, 21 - 3:0, Белотти, 42 - 3:1, Бремер, 45 - 3:2, Бонаццоли, 84 - 3:3

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Ромеро, Толои, Руджери (Гимшити, 46), Малиновский (Ламмерс, 78), де Рон, Иличич (Миранчук, 59), Пессина (Пашалич, 85), Паломино, Муриэль (Сапата, 58).

"Торино": Сиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 55), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 81), Белотти.


"Сассуоло" - "Специя" 1:2

Голы: Капуто, 25 - 1:0, Эрлич, 39 - 1:1, Джаси, 78 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Рожерио, Феррари, Марлон, Обианг (Маньянелли, 82), Траоре (Дефрель, 64), Джуричич (Берарди, 64), Локателли, Бога (Гараслин, 39; Распадори, 82), Капуто.

"Специя": Проведель, Терци (Исмайли, 53), Эрлич, Виньяли, Бастони, Агудело, Лео Сена (Акампора, 90), Верде (Фариас, 64), Риччи, Джаси, Маджоре (Шабо, 90).

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