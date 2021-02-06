"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" не смогла удержать победу над "Торино", а "Сассуоло" уступил "Специи".
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 58-й минуте, но результативными действиями не отличился.
"Аталанта" - "Торино" 3:3
Голы: Иличич, 14 - 1:0, Гозенс, 19 - 2:0, Муриэль, 21 - 3:0, Белотти, 42 - 3:1, Бремер, 45 - 3:2, Бонаццоли, 84 - 3:3
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Ромеро, Толои, Руджери (Гимшити, 46), Малиновский (Ламмерс, 78), де Рон, Иличич (Миранчук, 59), Пессина (Пашалич, 85), Паломино, Муриэль (Сапата, 58).
"Торино": Сиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 55), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Нкулу, Дзадза (Бонаццоли, 81), Белотти.
"Сассуоло" - "Специя" 1:2
Голы: Капуто, 25 - 1:0, Эрлич, 39 - 1:1, Джаси, 78 - 1:2
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Рожерио, Феррари, Марлон, Обианг (Маньянелли, 82), Траоре (Дефрель, 64), Джуричич (Берарди, 64), Локателли, Бога (Гараслин, 39; Распадори, 82), Капуто.
"Специя": Проведель, Терци (Исмайли, 53), Эрлич, Виньяли, Бастони, Агудело, Лео Сена (Акампора, 90), Верде (Фариас, 64), Риччи, Джаси, Маджоре (Шабо, 90).
Читайте также: Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера". | http://soccernews.ru
главное
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Спартак" одержал волевую победу над солигорским "Шахтёром" в товарищеской игре
-
"Ливерпуль" купил 16-летнего таланта из "Дерби Каунти"
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал победу над "Уэской"
-
Агент Новиков рассказал, что в свое время Гончаренко мог возглавить "Спартак"
-
1
Роналду - лидер Серии А по результативным действиям с момента своего дебюта в Италии
-
"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"
-
Артета прокомментировал поражение "Арсенала" от "Астон Виллы"
-
РПЛ показала лучшие голы завершившего карьеру Мовсисяна
-
Виллаш-Боаш со скандалом покинул "Марсель", или почему экс-тренер "Зенита" стал настоящим "острословом" во Франции!
-
Дубль Варана помог "Реалу" обыграть "Уэску"
-
"Ньюкасл" в результативном матче одолел "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон" не выявили победителя
-
1
Экс-президент "Барселоны" высказался о зарплате Месси
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Фрайбургу", "РБ Лейпциг" и "Байер" разгромили своих соперников
-
"Сочи" может арендовать защитника "Зенита"
-
"Аталанта" Миранчука упустила победу над "Торино", ведя 3:0
-
"Ювентус" не утратил интереса к Дзаньоло
-
Промес отреагировал на то, что Джикия ждёт его возвращения в "Спартак"
-
"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса"
-
"Гранада" в компенсированное время вырвала ничью у "Леванте"
-
Неймар не участвовал в тренировке из-за проблем с желудком. Вчера у бразильца был день рождения
-
Капелло оценил дебют Кокорина за "Фиорентину"
-
"Арсенал" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17