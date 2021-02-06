Экс-игрок ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Португалии

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Экс-игрок ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Португалии

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком "Портимоненсе".

Как сообщает сайт португальского клуба, с 34-летним японцем заключено соглашение до конца текущего сезона.

Напомним, в конце декабря Хонда покинул бразильский "Ботафого", где провел 27 матчей и забил три гола.

Хонда известен в России по игре в ЦСКА, за который он выступал с 2010 по 2013 год.

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