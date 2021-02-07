Спортдир "Фиорентины" высказался об игре Кокорина

Теги фиорентинаалександр кокорин

Спортдир "Фиорентины" высказался об игре Кокорина

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине.

"Кокорин будет полезен для команды. Он отличается от других наших нападающих, так как может играть между линиями и обороняться. Однако ему необходимо дать время для адаптации", - приводит слова Праде Calcionews24.

Напомним, что Кокорин уже дебютировал за "фиалок" в матче против "Интера" (0:2).

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