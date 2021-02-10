Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме

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Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме

Вингер "Аякса" Квинси Промес близок к уходу из клуба.

Сообщается, что 29-летний футболист убрал упоминание об "Аяксе" со своего профиля в инстаграме.

Ранее сообщалось, в ближайшее время Промес может вернуться в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне на счету Промеса шесть голов и один ассист в 25 играх.

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