Бункер на стадионе "Партизана" использовался для пыток и убийств

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Бункер на стадионе "Партизана" использовался для пыток и убийств

В Сербии полиция арестовала членов крупной преступной группировки, в том числе ее лидеров Велько Беливука и Марко Мильковича, которые действовали под прикрытием фанатской группировки "Партизана".

По сведениям mondo.rs, во время обысков выяснилось, что бункер на стадионе "Партизана" использовался членами группировки для пыток и убийств. Там были обнаружены наручники, резиновые молотки, счетчики банкнот, глушители сигналов мобильных телефонов, а также следы крови и части человеческих костей.

Известно, что группировка занималась торговлей наркотиками и оружием, а также грабила и убивала людей. 8 февраля сербская мафия готовила покушение на резидента Сербии Александра Вучича.

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