Бункер на стадионе "Партизана" использовался для пыток и убийств
В Сербии полиция арестовала членов крупной преступной группировки, в том числе ее лидеров Велько Беливука и Марко Мильковича, которые действовали под прикрытием фанатской группировки "Партизана".
По сведениям mondo.rs, во время обысков выяснилось, что бункер на стадионе "Партизана" использовался членами группировки для пыток и убийств. Там были обнаружены наручники, резиновые молотки, счетчики банкнот, глушители сигналов мобильных телефонов, а также следы крови и части человеческих костей.
Известно, что группировка занималась торговлей наркотиками и оружием, а также грабила и убивала людей. 8 февраля сербская мафия готовила покушение на резидента Сербии Александра Вучича.
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|Команда
|М
|О
|1
|Металац ГМ
|34
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|2
|Слога Кральево
|34
|64
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|Морава Велика Плана
|34
|63
|4
|Млади Радник
|34
|59
|5
|ФК Позаревац
|34
|55
|6
|ФК Раднички Крагуевац
|34
|50
|7
|ФК Чачак
|34
|50
|8
|ФК Будучност Вальево
|34
|50
|9
|ФК Металац Кральево
|34
|49
|10
|ФК Вальево
|34
|47
|11
|ФК Единство Уб
|34
|47
|12
|Слобода
|34
|46
|13
|Рудар Костолац
|34
|44
|14
|Бане Раска
|34
|41
|15
|ФК Слога Пожега
|34
|40
|16
|ФК Лозница
|34
|34
|17
|Таково
|34
|22
|18
|Ядар Горни Добрич
|34
|18