"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции
В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Сошо" минимально переиграл "Сент-Этьен".
Таким образом, "Сошо" пробился в 1/16 финала турнира.
"Сошо" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Бедиа, 5 - 1:0
Читайте также: ПСЖ благодаря скромной победе над "Каном" вышел в 1/16 финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru
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|28
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|9
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13