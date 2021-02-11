"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции

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"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Сошо" минимально переиграл "Сент-Этьен".

Таким образом, "Сошо" пробился в 1/16 финала турнира.

"Сошо" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Бедиа, 5 - 1:0   

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