"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии
В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Челси" одолел "Барнсли".
Таким образом, "аристократы" вышли в 1/4 финала, где сыграют против "Шеффилда".
"Барнсли" - "Челси" 0:1
Гол: Абрахам, 64 - 0:1
"Барнсли": Коллинз, Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик, Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).
"Челси": Аррисабалага, Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46), Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Канте, Хадсон-Одои, Абрахам.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18