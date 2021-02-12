"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

Теги челсибарнсли

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Челси" одолел "Барнсли".

Таким образом, "аристократы" вышли в 1/4 финала, где сыграют против "Шеффилда".

"Барнсли" - "Челси" 0:1

Гол: Абрахам, 64 - 0:1

"Барнсли": Коллинз, Бриттан (Уильямс, 73), Сиббик (Золльбауэр, 76), Андерсен, Гелик, Моуэтт, Кейн (Палмер, 73), Стайлз, Вудроу, Адебойеджо (Дайк, 59), Чаплин (Фризер, 59).

"Челси": Аррисабалага, Алонсо (Джеймс, 46), Зума, Эмерсон, Кристенсен (Рюдигер, 46), Гилмор, Зиеш (Анджорин, 69), Пулишич (Ковачич, 80), Канте, Хадсон-Одои, Абрахам.

Читайте также: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира

Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов