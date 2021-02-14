Гризманн и еще четыре игрока делят первое место в списке ассистентов Примеры

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Гризманн и еще четыре игрока делят первое место в списке ассистентов Примеры

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился двумя ассистами в игре против "Алавеса" (5:1).

В текущем розыгрыше Примеры француз сделал уже 6 ассистов, что является лучшим показателем в каталонском клубе.

Кроме того, Гризманн вместе с Яго Аспасом, Хорхе де Фрутосом, Анхелем Корреа и Маркосом Льоренте делят первую строчку в списке лучших ассистентов Примеры.

Всего в этом сезоне на счету Гризманна 12 голов и 10 результативных передач в 32 матчах.

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