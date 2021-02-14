Гризманн и еще четыре игрока делят первое место в списке ассистентов Примеры
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн отметился двумя ассистами в игре против "Алавеса" (5:1).
В текущем розыгрыше Примеры француз сделал уже 6 ассистов, что является лучшим показателем в каталонском клубе.
Кроме того, Гризманн вместе с Яго Аспасом, Хорхе де Фрутосом, Анхелем Корреа и Маркосом Льоренте делят первую строчку в списке лучших ассистентов Примеры.
Всего в этом сезоне на счету Гризманна 12 голов и 10 результативных передач в 32 матчах.
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|Команда
|М
|О
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14