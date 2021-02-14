Грабители украли сейф из дома Анчелотти

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Грабители украли сейф из дома Анчелотти

Дом наставника "Эвертона" Карло Анчелотти подвергся атаке грабителей.

По сведениям Football Italia, двое неизвестных проникли в дом тренера в пятницу, 12 февраля. Грабителей спугнула дочь Анчелотти, которая в тот момент была дома, однако они все равно успели украсть сейф.

Отмечается, что сам Анчелотти в этот момент дома не находился. Дом итальянца находится в Блунделсандс графства Ланкашир (Мерсисайд).

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