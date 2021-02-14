Верратти рискует пропустить матч с "Барселоной"
Хавбек ПСЖ Марко Верратти может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".
"У Верратти дискомфорт после удара, который он получил в игре против "Марселя". Решение об его участии будет приниматься в день матча с "Барселоной", - заявил наставник парижан Маурисио Почеттино в интервью изданию TyC Sports.
В этом сезоне на счету Верратти две голевые передачи в 19 играх.
Напомним, что игру против "Барсы" точно пропустят Неймар и Анхель Ди Мария. Матч запланирован на 16 февраля.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13