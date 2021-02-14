Верратти рискует пропустить матч с "Барселоной"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"У Верратти дискомфорт после удара, который он получил в игре против "Марселя". Решение об его участии будет приниматься в день матча с "Барселоной", - заявил наставник парижан Маурисио Почеттино в интервью изданию TyC Sports.

В этом сезоне на счету Верратти две голевые передачи в 19 играх.

Напомним, что игру против "Барсы" точно пропустят Неймар и Анхель Ди Мария. Матч запланирован на 16 февраля.

Читайте также: ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара. | http://soccernews.ru