Верратти рискует пропустить матч с "Барселоной"

Теги псжмарко верраттибарселонамаурисио почеттинотравмы

Верратти рискует пропустить матч с "Барселоной"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"У Верратти дискомфорт после удара, который он получил в игре против "Марселя". Решение об его участии будет приниматься в день матча с "Барселоной", - заявил наставник парижан Маурисио Почеттино в интервью изданию TyC Sports.

В этом сезоне на счету Верратти две голевые передачи в 19 играх.

Напомним, что игру против "Барсы" точно пропустят Неймар и Анхель Ди Мария. Матч запланирован на 16 февраля.

Читайте также: ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 13 февраля

Главные новости дня: 13 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов