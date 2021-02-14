Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от "Наполи" (0:1).

"Это поражение нас не сломит! Давайте поднимем головы и подумаем о чемпионстве!" - написал футболист в инстаграме.

После 21 тура "Ювентус" идет в Серии А на третьем месте, отставая от лидирующего "Милана" на 7 очков.

В этом сезоне Роналду провел 26 игр, в которых отметился 23 голами и 4 ассистами.

Читайте также: "Ювентус" с Роналду в составе проиграл "Наполи". | http://soccernews.ru