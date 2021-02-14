Гюндоган возглавляет список лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2021 году

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отметился двумя голами в игре против "Тоттенхэма" (3:0).

Таким образом, 30-летний игрок в 2021 году забил 9 голов в рамках АПЛ, что является лучшим показателем в топ-5 лигах Европы.

Всего в этом сезоне Гюндоган провел 26 матчей, забил 13 голов и отдал два ассиста.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года. ЕГо трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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