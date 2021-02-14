"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"

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"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"

В рамках 24-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Лидсом".

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на десятое место. "Лидс" идет 11-м.

"Арсенал" - "Лидс" 4:2

Голы: Обамеянг, 13 - 1:0, Обамеянг (пен), 41 - 2:0, Бельерин, 45 - 3:0, Обамеянг, 47 - 4:0, Стрейк, 58 - 4:1, Элдер Кошта, 69 - 4:2

"Арсенал": Лено, Соареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл, Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака, Обамеянг.

"Лидс": Мелье, Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас, Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Бэмфорд.

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