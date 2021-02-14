"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
В рамках 24-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Лидсом".
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на десятое место. "Лидс" идет 11-м.
"Арсенал" - "Лидс" 4:2
Голы: Обамеянг, 13 - 1:0, Обамеянг (пен), 41 - 2:0, Бельерин, 45 - 3:0, Обамеянг, 47 - 4:0, Стрейк, 58 - 4:1, Элдер Кошта, 69 - 4:2
"Арсенал": Лено, Соареш, Бельерин, Давид Луиз, Габриэл, Джака, Смит-Роу (Виллиан, 62), Эдегор (Эль-Ненни, 78), Себальос (Холдинг, 89), Сака, Обамеянг.
"Лидс": Мелье, Стрейк, Эйлинг, Купер, Даллас, Шеклтон, Клих (Робертс, 46), Алиоски (Хаггинс, 53), Харрисон (Элдер Кошта, 46), Рафинья, Бэмфорд.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18