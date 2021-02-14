Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"

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Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не исключает, что завершит карьеру в стане "горожан".

"Я могу себе представить, что буду играть в "Манчестер Сити" до конца карьеры. То, как люди работают здесь, это что-то невероятное, я никогда раньше в своей карьере не видел подобного. Речь не только о спортивной составляющей, наша команда больше, чем просто футбол, я рад быть частью этой семьи", - цитирует Гюндогана Sky Sports.

Гюндоган выступает за "горожан" с 2016 года. В этом сезоне на счету игрока 13 голов и один ассист в 26 играх.

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