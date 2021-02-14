"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА

Форвард софийского ЦСКА Али Соу близок к переходу в "Ростов".

По сведениям издания 24chasa, 26-летний футболист уже находится в Ростове и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

Отметим, что трансферная стоимость гамбийца оценивается в два миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Болгарии Соу провел 15 игр и забил 8 голов.

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