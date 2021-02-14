"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА
Форвард софийского ЦСКА Али Соу близок к переходу в "Ростов".
По сведениям издания 24chasa, 26-летний футболист уже находится в Ростове и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.
Отметим, что трансферная стоимость гамбийца оценивается в два миллиона евро.
В текущем розыгрыше чемпионата Болгарии Соу провел 15 игр и забил 8 голов.
Читайте также: "Ростов" выкупил нападающего "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ
-
Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля
-
Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"
-
"Бавария" подпишет защитника из Чемпионшипа
-
Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва
-
"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА
-
Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ
-
Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
-
"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
-
1
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
-
Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
-
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
-
Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
-
Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"
-
Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную
-
"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева
-
"Реал" уверен, что получит Холанда
-
Соболев подарил протез больному ребенку