Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва
Матч 1/8 финала Кубка России "Тамбов" - "Локомотив" может не состояться.
Как сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, это связано с нежеланием футболистов клуба идти на понижение зарплаты.
"Переговоры по сокращению зарплаты с футболистами еще идут, пока они не готовы к сокращению более чем на 30%. Завтра я поеду к команде. 16-17 февраля обсудим с ребятами все варианты.
Если вопрос не решится, то игра не состоится. На данный момент у нас в заявке восемь-десять игроков. Решение, думаю, будет во вторник", - заявил Худяков.
Отметим, что матч 1/8 финала должен пройти 21 февраля.
Читайте также: Игроки "Тамбова" готовы простить клубу часть долгов по зарплате. | http://soccernews.ru
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