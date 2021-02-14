"Бавария" подпишет защитника из Чемпионшипа

Защитник "Рединга" Омар Ричардс должен перейти в "Баварию".

По сведениям Kicker, 22-летний футболист перейдет в мюнхенский клуб летом на правах свободного агента.

Ожидается, что Ричардс заключит с "Баварией" четырехлетний контракт.

В текущем сезоне Ричардс провел 26 игр, однако результативными действиями не отличился.

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