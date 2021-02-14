Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля

Защитник "Реала" Дани Карвахаль получил очередную травму в игре против "Валенсии" (2:0).

Футболист недавно вернулся из лазарета и смог отыграть всего 28 минут.

"Слишком много травм, я очень взволнован. Когда я теряю футболиста, меня как тренера это беспокоит. Это рецидив, мне жаль Карвахаля. Однако я не могу объяснить, почему наши футболисты так часто получают повреждения", - заявил тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

В этом сезоне Карвахаль принял участие в 12 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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