Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля
Защитник "Реала" Дани Карвахаль получил очередную травму в игре против "Валенсии" (2:0).
Футболист недавно вернулся из лазарета и смог отыграть всего 28 минут.
"Слишком много травм, я очень взволнован. Когда я теряю футболиста, меня как тренера это беспокоит. Это рецидив, мне жаль Карвахаля. Однако я не могу объяснить, почему наши футболисты так часто получают повреждения", - заявил тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
В этом сезоне Карвахаль принял участие в 12 матчах и отметился двумя голевыми передачами.
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