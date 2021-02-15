Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич высказался о своем положении в клубе.

"Я не знаю, почему мне не выделяют ожидаемого игрового времени. Я работаю, я должен уважать решение тренера, хотя я не согласен с ним. Я хочу оставить свой след в истории "Барсы", - приводит слова Пьянича Barcauniversal.com.

Пьянич перешел в "Барсу" летом 2020 года. За это время он провел 24 матча, однако результативными действиями не отличился.

Отметим, что в текущем розыгрыше Примеры босниец сыграл всего 529 минут.

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