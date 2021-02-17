Футболисты "Рубина" стали живым домино с матрасами

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Футболисты "Рубина" стали живым домино с матрасами

"Рубин" выложил в инстаграме забавное видео.

Игроки команды выстроились в коридоре с матрасами, после чего падали друг на друга как костяшки домино.

Отмечается, что ролик был опубликован в популярной группе "433", у которой 34,5 миллиона подписчиков.

После 19 туров "Рубин" идет в РПЛ на девятой позиции.

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