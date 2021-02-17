"Манчестер Юнайтед" следит за Федерико Вальверде

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"Манчестер Юнайтед" следит за Федерико Вальверде

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Sun, манкунианцы уже давно следят за 22-летним уругвайцем и летом могут попытаться заполучить игрока.

Отмечается, что клаусула в контракте Вальверде составляет 450 миллионов евро. Однако Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов.

В текущем сезоне на счету Вальверде три гола и один ассист в 20 играх.

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