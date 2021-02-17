"Манчестер Юнайтед" следит за Федерико Вальверде

Хавбек "Реала" Федерико Вальверде попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Sun, манкунианцы уже давно следят за 22-летним уругвайцем и летом могут попытаться заполучить игрока.

Отмечается, что клаусула в контракте Вальверде составляет 450 миллионов евро. Однако Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов.

В текущем сезоне на счету Вальверде три гола и один ассист в 20 играх.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов отдать за защитника "Севильи" 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru