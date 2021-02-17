Стали известны детали аренды Кверквелии в "Ротор"

Телеграм-канал "Мутко против" представил новые подробности арендного соглашения между "Ротором" и "Локомотивом" по защитнику Соломону Кверквелии.

"Согласно договору, Кверквелия зарабатывает в "Локомотиве" 1,7 миллиона евро за сезон. В рублях это чуть больше 151 миллионов. Таким образом, в месяц Соломон получает 12 с половиной миллионов рублей.

"Ротор" официально платит футболисту 575 000 рублей, остальную зарплату (порядка 12 миллионов ежемесячно) платит "Локомотив". Таким образом, "Локо" платит футболисту, находящемуся в аренде в другом клубе 95,5 процентов его зарплаты. Ну или 145 миллионов рублей в год", - говорится в заявлении источника.

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