РФС отклонил апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско
"Спартаку" не удалось оспорить дисквалификацию наставника команды Доменико Тедеско.
Как сообщает РФС, 17 февраля в ходе заседания апелляционный комитет принял решение отклонить жалобу московского клуба.
Напомним, что Тедеско получил бан на три игры за жест, изображающий денежные купюры, показанный им после матча с "Сочи" (0:1) в декабре 2020 года.
Таким образом, Тедеско не будет присутствовать на игра с "Рубином" (28 февраля), "Краснодаром" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).
Читайте также: Тедеско назвал схему по которой "Спартак" будет играть остаток сезона. | http://soccernews.ru
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