РФС отклонил апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско

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РФС отклонил апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско

"Спартаку" не удалось оспорить дисквалификацию наставника команды Доменико Тедеско.

Как сообщает РФС, 17 февраля в ходе заседания апелляционный комитет принял решение отклонить жалобу московского клуба.

Напомним, что Тедеско получил бан на три игры за жест, изображающий денежные купюры, показанный им после матча с "Сочи" (0:1) в декабре 2020 года.

Таким образом, Тедеско не будет присутствовать на игра с "Рубином" (28 февраля), "Краснодаром" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).

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