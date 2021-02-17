"Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области
"Тамбов" могут снять с РПЛ из-за действий губернатора Тамбовской области.
По сведениям ТАСС, РФС договорился с губернатором, что клубу выделят 150-200 миллионов рублей, однако губернатор должен выделить такую же сумму на развитие детско-юношеского футбола. Стороны ранее достигли договоренности, но губернатор перестал выходить на связь.
РФС и РПЛ готовятся к худшему сценарию, а именно к снятию клуба с чемпионата.
После 19 туров "Тамбов" находится в зоне вылета РПЛ. 21 февраля "Тамбов" должен сыграть против "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России.
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