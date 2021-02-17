Тухель зовет Зюле в "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель просит клуб подписать защитника "Баварии" Никласа Зюле.

Как сообщает Abendzeitung, сам футболист комфортно себя чувствует в Мюнхене и имеют поддержку от тренера "Баварии" Ханси Флика.

Однако после прихода Дайота Упамекано из "РБ Лейпцига" Зюле может потерять место в составе, что заставит его сменить клуб.

В текущем сезоне на счету Зюле два забитых гола в 24 играх.

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