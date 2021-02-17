Тухель зовет Зюле в "Челси"

Теги челситомас тухельбавария мюнхенниклас зюле

Тухель зовет Зюле в "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель просит клуб подписать защитника "Баварии" Никласа Зюле.

Как сообщает Abendzeitung, сам футболист комфортно себя чувствует в Мюнхене и имеют поддержку от тренера "Баварии" Ханси Флика.

Однако после прихода Дайота Упамекано из "РБ Лейпцига" Зюле может потерять место в составе, что заставит его сменить клуб.

В текущем сезоне на счету Зюле два забитых гола в 24 играх.

Читайте также: Три защитника "Баварии" входят в шорт-лист "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов