Холанд стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил дубль в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Как сообщает Opta, 20-летний норвежец забил 18 голов за 13 матчей в турнире, что является рекордным показателем.

Кроме того, Холанд вышел на второе место в списке норвежских футболистов, которые забили наибольшее число голов в ЛЧ. Он сравнялся с экс-игроком "Валенсии" Джоном Карью и всего на один гол отстает от Уле Гуннара Сульшера.

Всего в этом сезоне на счету Холанда 25 голов и 6 ассистов в 23 играх.

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