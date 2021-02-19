"Спартак" назвал причину исключения Урунова из заявки на сезон

Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов объяснил исключение из заявки хавбека Остона Урунова.

"Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба", - заявил Фетисов.

Напомним, что "Спартак" приобрел игрока летом 2020 года за один миллион евро.

В этом сезоне Урунов провел девять игр и отметился одним голом.

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