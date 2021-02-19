"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Урунова

Хавбек "Спартака" Остон Урунов может вернуться в "Уфу".

Как сообщает "Р-Спорт", генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб готов взять игрока в аренду и платить ему 100% зарплаты.

"Как только узнали, что "Спартак" исключил Урунова из заявки РПЛ, "Уфа" сразу же направила письмо в московский клуб с предложением отдать игрока в аренду", - сказал Шайбеков.

В этом сезоне Урунов отметился одним голом в девяти матчах.

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