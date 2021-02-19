"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Урунова
Хавбек "Спартака" Остон Урунов может вернуться в "Уфу".
Как сообщает "Р-Спорт", генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков заявил, что клуб готов взять игрока в аренду и платить ему 100% зарплаты.
"Как только узнали, что "Спартак" исключил Урунова из заявки РПЛ, "Уфа" сразу же направила письмо в московский клуб с предложением отдать игрока в аренду", - сказал Шайбеков.
В этом сезоне Урунов отметился одним голом в девяти матчах.
Читайте также: "Уфа" усилилась хавбеком сборной Бурунди. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова
-
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ
-
"Краснодар" досрочно вернул из аренды защитника Бородина
Лента новостей
-
Газизов назвал причину своей неудачи в "Спартаке"
-
1
Официально: "Тамбов" продолжит играть в РПЛ и Кубке России
-
"Бавария" надолго теряет Толиссо
-
1
Гендиректор "Уфы" озвучил сумму, требуемую "Спартаком" за Урунова
-
2
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
"Зенит" поздравил теннисиста Медведева с выходом в финал Australian Open
-
Бензема рискует не сыграть с "Аталантой"
-
12 футболистов отозвали заявления против "Тамбова"
-
1
"Уфа" готова арендовать у "Спартака" Урунова
-
1
"Манчестер Сити" отрицает, что ведет переговоры с Месси
-
1
"Спартак" назвал причину исключения Урунова из заявки на сезон
-
1
Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились
-
Агент Мингелья рассказал, как "Барселона" выбрала Дембеле вместо Мбаппе
-
Быстров пошутил над форвардом "Краснодара" Бергом
-
"Уфа" усилилась хавбеком сборной Бурунди
-
"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ
-
"Милан" теряет Беннасера перед дерби с "Интером"
-
1
"Краснодар" досрочно вернул из аренды защитника Бородина
-
Ростовский стадион переименуют в честь Виктора Понедельника
-
1
"Рубин" отказался подписывать Хамшика