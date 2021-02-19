12 футболистов отозвали заявления против "Тамбова"
Руководство "Тамбова" провело успешные переговоры с игроками по реструктуризации долгов по зарплате и премиальным.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 12 футболистов, в основном из числа уже покинувших клуб, отозвали свои заявления из Палаты по разрешению споров РФС.
Напомним, что общая сумма долгов "Тамбова" составляет 550 миллионов рублей. Клубу грозит снятие с розыгрыша РПЛ.
После 19 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последнем месте. 21 февраля "Тамбов" должен встретиться с "Локомотивом" в рамках Кубка России.
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