12 футболистов отозвали заявления против "Тамбова"

Руководство "Тамбова" провело успешные переговоры с игроками по реструктуризации долгов по зарплате и премиальным.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 12 футболистов, в основном из числа уже покинувших клуб, отозвали свои заявления из Палаты по разрешению споров РФС.

Напомним, что общая сумма долгов "Тамбова" составляет 550 миллионов рублей. Клубу грозит снятие с розыгрыша РПЛ.

После 19 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последнем месте. 21 февраля "Тамбов" должен встретиться с "Локомотивом" в рамках Кубка России.

Читайте также: В "Тамбове" рассказали, при каких условиях у клуба не отберут лицензию. | http://soccernews.ru