"Вольфсбург" на выезде разобрался с "Арминией"

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"Вольфсбург" на выезде разобрался с "Арминией"

В стартовом матче 22-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил "Арминию".

Благодаря победе "Вольфсбург" вышел на третье место.

"Арминия" - "Вольфсбург" 0:3

Голы: Штеффен, 29 - 0:1, Штеффен, 47 - 0:2, Арнольд, 54 - 0:3

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 75), Доан (Гебауэр, 60), Притль, Кунце, Влап (Кордова, 60), Клос (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Окугава, 60).

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 83), Пауло Отавио, Арнольд (Филипп, 75), Штеффен (Брекало, 74), Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 74), Баку, Вегорст (Бялек, 83).

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