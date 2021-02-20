"Вольфсбург" на выезде разобрался с "Арминией"
В стартовом матче 22-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил "Арминию".
Благодаря победе "Вольфсбург" вышел на третье место.
"Арминия" - "Вольфсбург" 0:3
Голы: Штеффен, 29 - 0:1, Штеффен, 47 - 0:2, Арнольд, 54 - 0:3
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 75), Доан (Гебауэр, 60), Притль, Кунце, Влап (Кордова, 60), Клос (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Окугава, 60).
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 83), Пауло Отавио, Арнольд (Филипп, 75), Штеффен (Брекало, 74), Герхардт, Шлагер (Гилавоги, 74), Баку, Вегорст (Бялек, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20