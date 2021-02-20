"Уфа" договорилась об аренде Урунова
Хавбек "Спартака" Остон Урунов все-таки вернется в "Уфу".
Как сообщает журналист Максим Алланазаров, "Уфа" договорилась об аренде игрока до конца сезона с возможностью выкупа.
Напомним, что "Спартак" приобрел Урунова у "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро.
В этом сезоне Урунов провел 9 матчей и забил один гол.
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