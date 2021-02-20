Куман прокомментировал слухи об интересе "Барселоны" к Холанду

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о слухах о том, что каталонцы проявляют интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"У меня есть свои идеи касательно будущего команды, однако я должен подождать, когда выберут президента, чтобы обсудить с ним будущие трансферы", - приводит слова Кумана Goal.com.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 110 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 25 голов и 6 ассистов в 24 играх.

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