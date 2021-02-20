Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении от тульского "Арсенала" (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

"Кто меньше ошибается, тот и побеждает. Мы допустили ошибку в первом тайме и нас за нее наказали. Свои шансы мы не использовали, их было достаточно, чтобы выиграть. Пропущенные голы - это элементарные победы, неправильно и неаккуратно сыграли в обороне. Эти фолы, которые мы совершали около своей штрафной, тоже абсолютно ненужные. Пенальти пусть разбирают люди, занимающиеся этим вопросом.

Игра была трудной, кто-то еще набирает форму, кто-то лучше готов, кто-то хуже. К сожалению, мы не можем быть довольны ни результатом, ни игрой. Безусловно, нужно прибавлять", - заявил Семак.

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