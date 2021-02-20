"Марсель" сыграл вничью с "Нантом"
В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Нантом".
"Марсель" занимает в чемпионате шестое место, "Нант" - 18-е.
"Нант" - "Марсель" 1:1
Голы: Блас, 50 - 1:0, Пайет, 69 - 1:1
"Нант": Лафон, Кастеллетто, Аппиа, Траоре, Жиротто, Чиривелья, Блас, Туре, Луза (Коко, 82), Саймон (Бамба, 67), Коло-Муани (Эмон, 82).
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи, Нагатомо (Амави, 90), Камара (Кюизанс, 79), Кауи (Лирола, 90), Пайет, Луис Энрике (Ронжье, 46), Гуйе, Альваро Гонсалес, Дьенг (Жермен, 46).
Удаление: Сакаи (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13