"Марсель" сыграл вничью с "Нантом"

Теги марсельнант

"Марсель" сыграл вничью с "Нантом"

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Нантом".

"Марсель" занимает в чемпионате шестое место, "Нант" - 18-е.

"Нант" - "Марсель" 1:1

Голы: Блас, 50 - 1:0, Пайет, 69 - 1:1

"Нант": Лафон, Кастеллетто, Аппиа, Траоре, Жиротто, Чиривелья, Блас, Туре, Луза (Коко, 82), Саймон (Бамба, 67), Коло-Муани (Эмон, 82).

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи, Нагатомо (Амави, 90), Камара (Кюизанс, 79), Кауи (Лирола, 90), Пайет, Луис Энрике (Ронжье, 46), Гуйе, Альваро Гонсалес, Дьенг (Жермен, 46).

Удаление: Сакаи (90).   

Читайте также: "Сент-Этьен" и "Реймс" поделили очки в 26-м туре Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России

"Спартак" проиграл "Динамо" и вылетел из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов