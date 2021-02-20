"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Кавани

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"Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с Кавани

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем нападающего Эдинсона Кавани.

"Кавани отлично играет, я под большим впечатлением от него, он очень хорошо влился в коллектив. Разумеется, в ближайшем будущем мы обсудим с ним наши планы. Ты постоянно разговариваешь с футболистами об их контрактной ситуации. Мы довольны тем, что он на данный момент сделал", - заявил Сульшер.

Кавани перебрался в "МЮ" в октябре 2020 года, заключив контракт по схеме "1+1".

В текущем сезоне Кавани принял участие в 24 играх и забил 7 голов.

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