"Валенсия" без Черышева обыграла "Сельту"

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"Валенсия" без Черышева обыграла "Сельту"

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" обыграла "Сельту".

Отметим, что россиянин Денис Черышев отсутствовал в заявке на игру.

Благодаря победе "Валенсия" поднялась на 12-е место.

"Валенсия" - "Сельта" 2:0

Голы: Вальехо, 90 - 1:0, Гамейро, 90 - 2:0

"Валенсия": Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Алекс Бланко (Гамейро, 71), Рачич (Вальехо, 81), Ли Кан Ин (Ферру, 90), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.

"Сельта": Рубен Бланко, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо, Солари (Айду, 81), Денис Суарес, Тапия, Нолито (Бельтран, 90), Санти Мина, Феррейра (Вильяр, 66).

Удаление: Рубен Бланко (64).   

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