"Валенсия" без Черышева обыграла "Сельту"
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" обыграла "Сельту".
Отметим, что россиянин Денис Черышев отсутствовал в заявке на игру.
Благодаря победе "Валенсия" поднялась на 12-е место.
"Валенсия" - "Сельта" 2:0
Голы: Вальехо, 90 - 1:0, Гамейро, 90 - 2:0
"Валенсия": Силлессен, Гайя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Васс, Алекс Бланко (Гамейро, 71), Рачич (Вальехо, 81), Ли Кан Ин (Ферру, 90), Солер, Тьерри Коррейя, Макси Гомес.
"Сельта": Рубен Бланко, Аарон Мартин, Мальо, Араухо, Мурильо, Солари (Айду, 81), Денис Суарес, Тапия, Нолито (Бельтран, 90), Санти Мина, Феррейра (Вильяр, 66).
Удаление: Рубен Бланко (64).
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|19
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14