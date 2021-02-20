Орлов: "Дзюбе надо искать замену"
Журналист Геннадий Орлов отреагировал на вылет "Зенита" из Кубка России.
"Причина поражения? Выпало пять футболистов. Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба. Дзюбе надо искать замену. Пока он не готов.
Однако нужно отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически. А "Зениту" необходимо задуматься над тем, как разнообразить атакующие действия.
"Зениту" нужна "десятка" и еще один форвард. Трудно сказать, когда Дзюба наберет форму. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь "второй этаж!" - заявил Орлов.
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