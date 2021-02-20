Орлов: "Дзюбе надо искать замену"

Теги зенит санкт-петербурггеннадий орловартём дзюбаарсенал тула

Орлов: "Дзюбе надо искать замену"

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на вылет "Зенита" из Кубка России.

"Причина поражения? Выпало пять футболистов. Барриос, Дуглас Сантос, Азмун, Малком и Дриусси. А сегодня именно они определяют лицо команды. Не Дзюба. Дзюбе надо искать замену. Пока он не готов.

Однако нужно отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически. А "Зениту" необходимо задуматься над тем, как разнообразить атакующие действия.

"Зениту" нужна "десятка" и еще один форвард. Трудно сказать, когда Дзюба наберет форму. Когда-то Артем был хорош, а сегодня Григалава у него выиграл весь "второй этаж!" - заявил Орлов.

Читайте также: Тульский "Арсенал" выбил "Зенит" из Кубка России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

"Спартак" не собирается выкупать Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов